Жителей и гостей Владивостока призывают к бдительности

На период празднования Дня народного единства, который отмечается в нашей стране 4 ноября, на территории Владивостокского городского округа жителей и гостей города просят не терять бдительность и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов или личностей в общественных местах, сообщили Деловой газета "Золотой Рог" в администрации Владивостока. С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, недопущения актов вандализма администрация Владивостока, управление по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства и управление по делам ГО и ЧС убедительно просят оперативно сообщать о подозрительных предметах и личностях по телефонам дежурных служб УМВД и города. Давайте вместе поддерживать порядок и сохранять объекты культурного наследия в городе! Номера телефонов дежурных служб по городу Владивостоку.