Хабаровский нефтезавод: с прозрачностью горного воздуха

Представители завода рассказали, что на предприятии действует строжайшая система экологического контроля. В частности, за параметрами атмосферного воздуха следит аккредитованная центральная заводская химлаборатория. Замеры 12 точек санитарно-защитной зоны (а НПЗ - это более 80 гектаров площади, расположенной на границах Кировского и Железнодорожного районов в 15-20 минутах езды до исторического центра Хабаровска) производятся три раза в неделю. На контроле - как раз те самые серо- и углеводороды, которые могут досаждать горожанам, в том числе дополнительно к утвержденным параметрам - углеводороды С1-С5 и С6-С10.