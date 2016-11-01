Иностранцам в Приморье медом намазано

В работе семинара приняли участие и гости из Испании. По словам директора Центра лесных наук Каталонии Дениса БОГЛИО, в Средиземноморье ценность древесины очень высока, и с экономической точки зрения более выгодно заниматься недревесной продукцией, чем рубить лес. Но спрос на мед в Европе сейчас существенно превышает предложение. Самый высокий уровень потребления этой продукции - в Италии и Испании, но именно в этих странах наиболее низкие объемы производства. Потребность в меде в основном обеспечивают поставки из Китая. А Китай, как известно, является основным покупателем приморского меда. Почему бы российским производителям не поставлять мед в Европу самостоятельно? Европейские эксперты из Каталонии, высоко оценившие его качество, на семинаре рассказали о ситуации на европейском рынке недревесной лесной продукции и познакомили приморских пасечников с системой сертификации в Европе.