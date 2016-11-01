Первым россиянином, удостоенным Международная премия MIDORI, стал природоохранник из Приморья

«Мы находимся на передовой линии, пытаясь спасти для человечества последние островки дикой природы. Это непросто – жить и работать в нашем регионе, и не потому, что здесь морозы и снега, комары и клещи, бездорожье и непроходимые хребты. А потому, что порой охватывает отчаянье из-за непонимания властей, безразличия местных жителей, разрушения результатов многолетних трудов. Поэтому так важно признание нашей работы международным природоохранным движением. Премия MIDORI является высочайшей наградой за выполнение задач Конвенции по сохранению биоразнообразия, и я чрезвычайно благодарен за столь высокую оценку моей работы и усилий Всемирного фонда дикой природы», – говорит Юрий Дарман.