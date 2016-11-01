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Первым россиянином, удостоенным Международная премия MIDORI, стал природоохранник из Приморья

1 ноября 2016, 16:11
Юрий Дарман, последние 15 лет занимавший должность директора Амурского филиала WWF России, стал обладателем престижной международной премии

Юрий Дарман, последние 15 лет занимавший должность директора Амурского филиала WWF России, стал обладателем престижной международной премии, вручаемой за выдающийся вклад в сохранение природы, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" .

Международная премия MIDORI присуждается Секретариатом Конвенции ООН по сохранению биоразнообразия и Экологическим фондом AEON раз в два года за выдающийся вклад в сохранение и устойчивое использование биоразнообразия на глобальном, региональном или местном уровнях. Одним из трех человек, удостоенных награды в этом году, стал Юрий Дарман, профессиональный биолог, кандидат биологических наук и заслуженный эколог РФ.

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«Эта награда – заслуженное признание успеха и впечатляющей программы по сохранению амурского тигра в России. Опыт этой программы показывает, что при наличии политической воли, научном подходе и безустанной работе в полях мы можем сохранить редкие виды, а вместе с ними – природу, планету и наше будущее», – отметил генеральный директор международного секретариата WWF Марко Ламбертини.

«Мы гордимся тем, что первым россиянином, удостоенным этой престижной международной премии, стал представитель WWF России. Юрий Дарман внес значительный вклад в сохранение биологического разнообразия Дальнего Востока. При его участии в регионе были созданы многие особо охраняемые природные территории, разработаны и реализованы национальные стратегии по сохранению дальневосточного леопарда, амурского тигра и дальневосточного аиста, впервые в России осуществлен лесо-климатический проект и сделано многое другое», – отметил Игорь Честин, директор WWF России.

Юрий Дарман последние 15 лет возглавлял в WWF программу Амурского экорегиона, который охватывает территории Амурской, Еврейской областей, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев, общей площадью около 1 млн кв. км. Под руководством Ю. Дармана в рамках Амурской экорегиональной программы WWF удалось увеличить вдвое площадь заповедников, национальных парков и заказников. При этом четверть всех мест обитания амурского тигра была взята под охрану, а дальневосточный леопард отступил от грани полного исчезновения, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

«Всю свою жизнь я посвятил реке Амур, сохранению ее свободного течения и уникального биоразнообразия. В условиях быстрого развития инфраструктуры по обе стороны российско-китайской границы необходимо срочно найти баланс между экономикой и экологией, между людьми и природой», – отметил лауреат премии Midori 2016 Юрий Дарман.

«Мы находимся на передовой линии, пытаясь спасти для человечества последние островки дикой природы. Это непросто – жить и работать в нашем регионе, и не потому, что здесь морозы и снега, комары и клещи, бездорожье и непроходимые хребты. А потому, что порой охватывает отчаянье из-за непонимания властей, безразличия местных жителей, разрушения результатов многолетних трудов. Поэтому так важно признание нашей работы международным природоохранным движением. Премия MIDORI является высочайшей наградой за выполнение задач Конвенции по сохранению биоразнообразия, и я чрезвычайно благодарен за столь высокую оценку моей работы и усилий Всемирного фонда дикой природы», – говорит Юрий Дарман.

Юрий Александрович является известным российским природоохранником, лидером и вдохновителем программы сохранения Амурского Экорегиона. Он сумел интегрировать научный подход и традиционные знания в комплексную программу по сохранению биоразнообразия под флагом таких видов, как дальневосточный леопард, амурский тигр и дальневосточный аист. Во многом благодаря его усилиям популяции этих видов восстановились и сформирована система особо охраняемых природных территорий.

Премия MIDORI была учреждена в 2010 году. Среди ее лауреатов – федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Вручение премии MIDORI состоится в декабре 2016 года в городе Канкун (Мексика) во время 13-й Конференции сторон Конвенции по сохранению биоразнообразия (COP 13).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#WWF#Экология#Приморье#Общество
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