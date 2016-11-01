zr.media
ГлавноеВсе новости

Приморье признали лидером по инвестпривлекательности среди регионов РФ

1 ноября 2016, 07:25
Помог Восточный экономический форум
Сюжет
ВЭФ

Помог Восточный экономический форум

Приморский край стал лидером очередного медиарейтинга инвестиционной привлекательности регионов РФ, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке компании «Медиалогия» и PR-агентства Publicity.

Первое место в медиарейтинге занял Приморский край, на втором месте Краснодарский край, третье место у Республики Татарстан. Замыкают первую пятерку Сахалинская и Нижегородская область.

Лидерство регионов в медиарейтинге связано с крупными событиями и инициативами, посвященными улучшению инвестиционного и делового климата, которые прошли в регионах в течение сентября 2016 года, в частности, второй Восточный экономический форум во Владивостоке и международный инвестиционный форум «Сочи-2016».

Медиарейтинг создан для того, чтобы мотивировать регионы к публичному освещению тех успехов, которые происходят в улучшении инвестиционного и делового климата. По словам разработчиков, эта работа должна быть направлена, в первую очередь, на местных предпринимателей, а также на внешних инвесторов из России и других стран.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

#Новости#Инвестиции в недвижимость#Газпром. инвестиции#Российский фонд проектных инвестиций#Рейтинг влияния#Рейтинги#Рейтинг Газпрома#Кредитный рейтинг#Суверенный рейтинг#Рейтинг#Инвестиционный рейтинг#Рейтинг информационной открытости#Инвестиции в нефть#Инвестиции#РЕЙТИНГ ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ#Рейтинг Forbes#ВЭФ#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56