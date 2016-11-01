Приморье признали лидером по инвестпривлекательности среди регионов РФ

Медиарейтинг создан для того, чтобы мотивировать регионы к публичному освещению тех успехов, которые происходят в улучшении инвестиционного и делового климата. По словам разработчиков, эта работа должна быть направлена, в первую очередь, на местных предпринимателей, а также на внешних инвесторов из России и других стран.