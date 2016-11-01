Приморцы не ищут корни

Информацию о родственниках, родившихся или вступивших в брак до революции, можно найти в архиве. В отличие от ЗАГСов, архив позволяет работать непосредственно с документами и подтверждения родства не требует. Чаще всего в это учреждение обращаются для получения выписки из метрической книги или ревизских сказок о рождении, браке, смерти. Если необходима информация из архива другого региона или страны, с ним тоже можно вступить в переписку. Впрочем, в работе с архивами также есть свои нюансы. Например, при оформлении запроса необходима точность: недостаточно указать только регион, необходимо знать еще и населенный пункт, где проживал родственник. Если же документы будут в ветхом состоянии, информации по ним не выдадут, а реставрация обойдется очень дорого – до нескольких тысяч долларов.