Приморцы погрузили сенат в аквакультуру

Заседание круглого стола было посвящено теме законодательного регулирования в сфере аквакультуры и организовано комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике. В нем приняли участие члены СФ, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства по развитию Дальнего Востока, Росрыболовства, органов исполнительной власти регионов, в том числе Ростовской, Сахалинской и Мурманской областей, Краснодарского и Камчатского краев, а также отраслевых ассоциаций и предприятий.