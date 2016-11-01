Сбербанк проведет ярмарку недвижимости во Владивостоке

Напомним, «Ипотека с государственной поддержкой» в Сбербанке будет действовать до 31 декабря 2016 г. Максимальная сумма кредита по программе для Приморского края составляет 3 млн рублей, первоначальный взнос – от 20%, а срок – до 30 лет для всех категорий заемщиков. В рамках программы приморцы могут оформить жилищный кредит по ставке от 10,9% годовых. При этом по кредитам Сбербанка для физических лиц нет никаких комиссий, а процентная ставка сохраняется на всем протяжении действия договора: как во время строительства объекта, так и после регистрации права собственности.