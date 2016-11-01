Сбербанк с 31 октября снижает ставки по кредитам для малого бизнеса

Снижение ставок коснется в том числе СМАРТ-кредитов, выдаваемых на основе интеллектуальной модели анализа данных о клиентах. Как сообщалось ранее, банк разработал новую модель кредитования малого бизнеса, которая базируется на анализе больших данных, учитывающем несколько десятков факторов. На основе результатов этого анализа банк формирует для клиентов индивидуальные кредитные предложения, в результате клиент может получить кредит в течение одного дня. На первом этапе одобрение на получение СМАРТ-кредитов подготовлено для 100 тыс. клиентов малого бизнеса Сбербанка. С 1 ноября банк вдвое увеличивает максимальную сумму кредита по этой программе, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.