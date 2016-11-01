Сельскохозяйственная наука в Приморье готова поработать на импортозамещение

- Сельское хозяйство – это обширная отрасль, целая группа отраслей. У нас есть что предложить производителям. Тот, кто говорит о низкой эффективности, говорит, скорее, о чем-то своем. У нас есть компании, являющиеся дилерами канадской селекционной семеноводческой фермы. Они продавцы, привозят и внедряют здесь сорта канадско-украинской селекции. Их оценка основана на конкретных бизнес-интересах. Конечно, нельзя сказать, что все предложенные на рынке сорта семян канадской селекции плохие. Там есть плюсы. Например, у них хорошая раннеспелая группа. Мы действительно в этой группе сейчас не так много можем предложить. И над этим надо работать. Нам нужны сорта не только среднеспелые и позднеспелые, но и раннеспелые, которые позволяют начать уборку сои уже в сентябре. Во-вторых, у них есть сорта с высоким содержанием белка, более 40%. У нас в России всегда считалось, что соя – это масличная культура, поэтому селекционеры десятилетиями работали на высокое содержание масла. У них других задач не было. Сейчас востребованность высокобелковых сортов появилась. Мы над этим также работаем, и у нас уже появился один сорт, который содержит более 40% белка.