Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска

В состав консорциума, помимо Sojitz, готовы войти Japan Bank for International Cooperation (JBIC), частно-государственный фонд поддержки зарубежных проектов JOIN, а также Japan Airport Terminal Co. Ltd (JATCO), дочерняя компания Sojitz, которая управляет Токийским международным аэропортом Ханеда.