Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска

«Четыре года назад инвестиция в аэропорт в Краснодарском крае стала для нас серьезным шагом. Сейчас у нас есть 30% совместного предприятия, которое владеет аэропортом в Сочи. Мы довольны, как это совместное предприятие показало себя. Наши вложения показали очень хороший рост. Практически в два раза за прошедшие четыре года вырос пассажирский поток. Мы надеемся, что такая же история успеха повторится во Владивостоке. Мы уверены, что наш опыт по инвестированию в международные аэропорты поможет нам сделать из этого аэропорта более коммерчески привлекательный объект с лучшим уровнем сервиса. Первым приоритетом для нас будет развитие маршрутных сетей и новых прямых перелетов как за рубеж, так и внутри России».