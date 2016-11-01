Tele2 открывает безлимитный интернет Приморью

Конечно, предусмотреть абсолютно все нюансы мы не можем, именно поэтому у компании Tele2 есть контактный центр. Если у абонента есть пожелания по интернет-скорости или качеству связи, он всегда может обратиться к нам, и заявку обработают в максимально сжатые сроки. Операторы контактного центра поддерживают пользователей не только по телефону, но и через интернет – в веб-чате на корпоративном сайте, по электронной почте, в мобильном приложении Telegram. Порой для улучшения передачи данных достаточно немного повернуть антенну (этот процесс занимает считанные минуты). Но если клиенты не обращаются к нам, мы никогда не узнаем о существующих проблемах. Обратная связь от наших абонентов позволяет нам становиться лучше.