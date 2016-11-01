В Приморье ЧОПы держат оборону

Досье "Золотого Рога": Начало негосударственной охранной деятельности в России положил принятый в 1992 году федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в РФ». Кооператоры, нуждавшиеся в услугах крепких парней, появились, конечно, раньше. Тогда охранников, правда, если и оформляли в фирму, то в лучшем случае вахтерами или сторожами. Сразу после выхода закона по всей стране, согласно данным МВД, появилось 576 ЧОПов. На следующий год их было уже 4530, а в 1994 году — 6600. В первые пять лет существования многие ЧОПы были инструментом бандитских разборок, и лишь с 1998 года, когда заработал административный ресурс, началась кристаллизация рынка. ЧОПам разрешено законом оказывать лишь пять видов услуг: защищать жизнь и здоровье граждан, их имущество, проектировать и устанавливать разные виды сигнализации, консультировать клиентов и обеспечивать порядок в местах проведения массовых мероприятий.