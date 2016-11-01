В Приморье ГТО становится нормой

«На сегодняшний день введено 18 центров тестирования ГТО в Приморском крае, в этом году планируем оснастить оборудованием еще два. В следующем году эта программа продолжится, будут построены новые универсальные спортивные площадки. На данный момент их установлено 60 по всему Приморскому краю. Какие-то из них со специальным покрытием, какие-то - без. Они находятся практически при каждом муниципалитете. Принципиально было строительство таких площадок рядом со школами, так как благодаря этому будет обеспечиваться сохранность имущества и организованы занятия спортом среди школьных коллективов. Но на них могут бесплатно заниматься все желающие. Эта площадка не должна закрываться на замок никогда».