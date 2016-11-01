Во Владивостоке на компанию завели уголовное дело за невыплату зарплаты

В связи с нарушениями трудового законодательства прокуратурой района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, нарушение законодательства о труде, по результатам рассмотрения которого компании – нарушителю назначен штраф в размере 32 тыс. рублей.