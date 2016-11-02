Банк "Восточный" с московским капиталом

«Наш интерес - это выход на новую территорию. Как правило, мы надеемся расширяться не за счет прямого вхождения, а за счет (как и было уже в истории банка) приобретения, поглощения других банков, которые на интересующих нас территориях присутствуют, и за счет того, чтобы получать клиентские портфели тех банков, которые так или иначе прекратили существование», - пояснил Вячеслав Андрюшкин.