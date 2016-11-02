Большинство жителей Владивостока не хотят работать с родственниками в одной компании

При этом, половина опрошенных соискателей (52%) заявили, что работать с родственниками в одной компании хотя и можно, но лучше этого избегать. Ещё 14% выступили категорически против такой практики. А каждый третий не видит в этом ничего плохого. Главными противниками такой практики являются представители топ-менеджмента и сферы управления персоналом.