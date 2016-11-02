Дом в Трудовом готовят к новоселью

Строители возвели этот многоквартирный дом по заказу администрации Владивостока менее чем за год. Во всех квартирах наклеены обои, уложен линолеум, установлены межкомнатные двери, в санузлах уложена плитка, установлена сантехника, приборы учета и электроплиты.