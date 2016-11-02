Компания "Eskadra Management" возводит в столице Приморья современный жилой комплекс

Самым захватывающим бонусом к покупке квартиры в ЖК «Театральный» станет обустроенная прогулочная зона на крыше комплекса: зеленые насаждения, лавочки, детская площадка и волнующий вид на город с высоты 24-этажного здания. Застройщик обещает также, что, в какой бы части жилого комплекса ни находилась квартира, из нее будет открываться живописный панорамный вид на залив Золотой Рог, пролив Босфор Восточный, а также на мосты «Русский» и «Золотой». Вид на бухту Золотой Рог откроется даже из панорамно остекленного лифта, который также установят в доме! Потенциал микрорайона