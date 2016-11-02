На 2 млрд рублей снижена кадастровая стоимость 217 объектов недвижимости в Приморье

С 1 января 2017 года вступает в законную силу федеральный закон о государственной кадастровой оценке недвижимости, который, по сути, говорит о том, что определение кадастровой оценки отдано государству. При каждом субъекте РФ должно быть создано бюджетное учреждение, которое обяжут каждые 3-5 лет проводить очередную оценку по объектам капитального строительства, земельным участкам. Приятной новостью стало сообщение о том, что в Приморском крае по всем земельным участкам, относящимся к землям населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, водного фонда, особо охраняемым территориям и землям промышленности возвращается прошлая кадастровая оценка, которая действовала на 1 января 2014 года. И только в случае, если действующая сейчас оценка оказалась ниже предыдущей, т.е. действовавшей на 1 января 2014 года, будут сохранены показатели последней кадастровой оценки.