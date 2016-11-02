На Дальнем Востоке ТОРы отдают под японский контроль

NRI - ведущий японский аналитический центр по вопросам экономики, основан в 1965 году. Подразделения института оказывают консультационные услуги правительственным и частным предприятиям в области промышленной политики и территориального развития. Институт оказывает поддержку японским и азиатским предприятиям в развитии их бизнеса на российском рынке, а также российским клиентам - в деле улучшения инвестиционного климата в стране и повышения жизнеспособности инвестиционных проектов. Проекты, в которых участвовал NRI, - прибрежный городской центр Токио, проект «Манхэттен» в районе Маруноути, город медицинской промышленности Кобэ (медицинский кластер), «морской Рай Хаккэйдзима» (парк развлечений), выставочный комплекс в Аити и другие объекты в Японии, Корее, Тайване, Китае. Институт, в частности, проводил исследования Транссибирской магистрали с точки зрения глобальной торговли, снижения сроков доставки грузов в Европу из Азии.