Находкинский прокурор нашел коррупциогенный фактор в решении городской думы

По результатам экспертизы установлено, что в нем не определены сроки проведения проверок по фактам обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, а также подготовки заключения (информации) для представителя нанимателя и принятия представителем нанимателя соответствующего решения.