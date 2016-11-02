Примтеплоэнерго оштрафовали на 57 тыс. рублей

Прокурорской проверкой установлено, что предприятием используется прилегающий к зданию по вышеуказанному адресу земельный участок в отсутствие каких-либо прав на него. По фактам выявленных нарушений прокурором Яковлевского района руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, во исполнение которого приняты меры по оформлению надлежащим образом правоустанавливающих документов на занимаемый земельный участок.