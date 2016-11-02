Призы за добрые дела дарит Дальневосточный Сбербанк

В Instagram стартовал конкурс «175 добрых дел», приуроченный к 175-летию Сбербанка. Поделитесь на своей странице вдохновляющей историей о добром поступке, который сделали вы, либо ваш знакомый. Сделать пост необходимо до 10 ноября 2016 года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".