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Призы за добрые дела дарит Дальневосточный Сбербанк

2 ноября 2016, 16:16
В Instagram стартовал конкурс "175 добрых дел", приуроченный к 175-летию Сбербанка
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Банки

В Instagram стартовал конкурс «175 добрых дел», приуроченный к 175-летию Сбербанка. Поделитесь на своей странице вдохновляющей историей о добром поступке, который сделали вы, либо ваш знакомый. Сделать пост необходимо до 10 ноября 2016 года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Авторы лучших историй, которых определит жюри, получат подарки из лимитированной коллекции «Сбербанк 175» - термокружку, портативное зарядное устройство или Blutooth-колонку.

В конкурсе могут принять участие жители Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Магадана, Петропавловска-Камчатского. Призы получат авторы трех лучших историй в каждом городе, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банк ПАО Сбербанк.

Для каждого города необходимо использовать свой хэштег:

Хабаровск #175добрыхдел_кхв

Благовещенск #175добрыхдел_блг

Владивосток #175добрыхдел_вдк

Магадан #175добрыхдел_мгдн

Южно-Сахалинск #175добрыхдел_юс

Петропавловск-Камчатский #175добрыхдел_пк

Выдача подарков состоится в офисах Сбербанка с 13 по 30 ноября 2016 года. Профиль участников конкурса должен быть открытым на время проведения конкурса.

Подробная информация о конкурсе - @175dobrihdel.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Сбербанк#Сбербанк Лизинг#Банки#Приморье#Бизнес
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