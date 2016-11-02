Рынок недвижимости в Приморье готов к любым катаклизмам

- Пережить возможно все, но другой вопрос, какие будут последствия, - комментирует Александр Бордюг. – В 2014 году, когда в последний раз произошла кадастровая переоценка стоимости недвижимости, в Приморье земельные участки в течение полугода в большом количестве были выставлены на продажу, либо возвращены государству обратно. Более 20 таких участков в 2014 году продать так и не удалось: они были никому не нужны. Почему? Потому что их кадастровая стоимость оказалась слишком высокой, как и налог, который в 2015 году стали исчислять исходя из кадастровой стоимости. Если по новым расчетам кадастровая стоимость объектов недвижимости в Приморье станет еще выше, объекты снова «посыпятся» на продажу. Целесообразно для начала разработать объективный инструмент кадастровой оценки, который свел бы погрешности в исчислениях к минимуму, и которого в данный момент в России нет. Кадастровые оценки не должны проходить под давлением каких-либо сторон, будь они заинтересованы в повышении налоговых сборов или в чем-то другом.