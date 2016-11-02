Sberbank CIB представил новый аналитический продукт Sberbank Investment Research

В России 75% взрослого населения обслуживаются в банках, что говорит о наличии у российских банков потенциала для привлечения новых клиентов. По обеспечению физической банковской инфраструктурой (отделениями и банкоматами) Россия находится в числе лидеров. Так, например, на 1 000 взрослых приходится 1,7 банкомата. Использование пластиковых карт существенно выросло за последние несколько лет: сегодня каждый взрослый россиянин в среднем имеет по две пластиковые карты. Из них, однако, на кредитные карты приходится только 12%, что говорит о наличии существенного потенциала роста. Однако с недавним приходом Apple Pay в Россию мобильные платежи могут начать создавать конкуренцию пластиковым картам в ближайшие годы.