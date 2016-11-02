В Приморье формируют резервный фонд кормов для копытных

«Наш прогноз весьма пессимистичный, – говорит Павел Фоменко, руководитель отдела биоразнообразия Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы. – Мы обследовали районы, оказавшиеся в зоне затопления, и убедились, что зимние корма для копытных в долинах рек полностью смыты тайфуном. Когда выпадут снега, копытные традиционно спустятся со склонов вниз, в пойму. А там просто-напросто нечего есть. Часть из них уйдет на сельскохозяйственные поля. Но там они тоже не найдут пищи. Им придется отправиться за кормом в горы, туда, где лежит глубокий снег. В результате это отразится и на благополучии тигра. Вместо легкой и сытой жизни в долине ему придется кочевать за копытными по заснеженным склонам. Так что без интенсивной подкормки нам копытных не спасти».