В Приморье в ходе сельхозпереписи найдены "черные" фермеры

- В целом хорошо. 108-й Федеральный закон предусматривает административную ответственность за неучастие в переписи для юридических лиц, но мы этой нормой не воспользовались ни разу. Хотя однажды были близки к этому. Один из респондентов еще весной, в ходе переписи малого бизнеса, предоставил нам пустой отчет, заявив, что не ведет никакой деятельности. Во время сельхозпереписи он наотрез отказался дать сведения нашему переписчику, а сам уехал продавать излишки сельхозпродукции во Владивосток. Мы составили акт об отказе от участия в переписи, переписчица приехала к нему вместе с участковым, и только тогда он согласился ответить на ее вопросы. Причем был крайне удивлен, узнав, что от него, на самом деле, требовалось буквально пять цифр. Для чего было препятствовать?