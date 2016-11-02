В Приморье в информационном центре Сихотэ-Алинского заповедника начал работу новый кинозал

«У заповедника есть замечательное здание информационного центра. Построенное много лет назад, оно так и не было полностью оборудовано. Теперь мы хотим довести работу до конца, учитывая наши желания и современные требования, - говорит Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника. – Кинозал стал первой ласточкой в обновлении центра. Скорее потому, что его очень легко и удобно использовать в работе, - это место, где смена экспозиции возможна за считанные секунды – пару кликов мышки и на экране новая история. Уверен, что кинозал сыграет заметную роль в просвещении и самих сотрудников заповедника, для которых планируется организовать сеансы на постоянной основе».