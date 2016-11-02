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ВТБ24 открыл новый офис во Владивостоке

2 ноября 2016, 17:40
Во Владивостоке по адресу ул. Океанский проспект, д. 98А начал свою работу дополнительный офис "Тихоокеанский" банка ВТБ24
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Банки

Во Владивостоке по адресу ул. Океанский проспект, д. 98А начал свою работу дополнительный офис «Тихоокеанский» банка ВТБ24. Новая точка продаж расположена в одном из наиболее оживленных районов города и сможет ежедневно принимать более 500 человек, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Дополнительный офис ВТБ24 «Тихоокеанский» является шестым офисом ВТБ24 в городе и пятнадцатым в Приморском крае. В нем клиенты могут получить различные банковские услуги: оформить депозиты, потребительские кредиты наличными, банковские дебетовые и кредитные карты и денежные переводы, воспользоваться расчетно-кассовым обслуживанием. Кроме того, посетители имеют возможность получить необходимую информацию об интернет-банке «ВТБ24-Онлайн», подключить его, проконсультироваться о программе поощрения клиентов «Коллекция», узнать, где и как воспользоваться накопленными баллами, а также произвести валютно-обменные операции.

Квалифицированные специалисты банка ответят на все интересующие вопросы об актуальных программах и услугах, предоставляемых ВТБ24, помогут оформить их. В том числе в дополнительном офисе «Тихоокеанский» можно воспользоваться одним из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов - рефинансированием кредитов сторонних банков. Данное предложение позволяет объединить до 6 банковских займов в один в ВТБ24, уменьшить ежемесячный платеж за счет более низкой процентной ставки, снизить финансовую нагрузку на клиента и в итоге сэкономить семейный бюджет.

Также в новом офисе можно оформить кредитную карту. ВТБ24 разработал уникальную линейку, отвечающую практически любым пожеланиям клиентов. Например, для любителей путешествий банк предлагает «Карту мира». Расплачиваясь ей, клиенты накапливают мили, которые в дальнейшем могут обменять на авиабилеты, в том числе для полета за границу. Такие карты, как «Автокарта ВТБ24», «Карта впечатлений ВТБ 24», «Карта CASH BACK», позволяют вернуть до 5% от покупок на ваш счет при оплате покупок в определенной категории (рестораны и кафе, кинотеатры/театры, АЗС и т.п.) и 1% за любые покупки вне категории. Льготный период, который дает возможность беспроцентного пользования картой, - до 50 дней. Наиболее ходовой лимит карты – 100 тыс. рублей.

Дизайн дополнительного офиса выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов. Просторная касса обеспечивает безопасность и конфиденциальность проводимых операций.

Новое отделение ВТБ24 имеет зону круглосуточного самообслуживания, в которой расположены два банкомата с функцией приема и выдачи наличных денежных средств. Через них клиенты могут оплачивать услуги сотовой связи, ЖКХ, осуществлять переводы с карты на карту и другие операции.

«Наши клиенты — это ответственные, образованные, целеустремленные люди, работники учреждений бюджетной сферы и крупных предприятий. И мы стремимся соответствовать их требованиям. В данном офисе созданы все условия для комфортного обслуживания клиентов различного уровня. Я уверен, что они будут удовлетворены качеством предоставляемых услуг и что новый офис придется им по нраву», - отметил управляющий ВТБ24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ.

Офис «Тихоокеанский» работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00. Суббота, воскресенье - выходные. Расположен по адресу: Океанский проспект, д. 98А.

Более подробную информацию можно получить по телефону центра клиентского обслуживания ВТБ24: 8-800-100-24-24. Реклама.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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