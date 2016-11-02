ВТБ24 открыл новый офис во Владивостоке

Также в новом офисе можно оформить кредитную карту. ВТБ24 разработал уникальную линейку, отвечающую практически любым пожеланиям клиентов. Например, для любителей путешествий банк предлагает «Карту мира». Расплачиваясь ей, клиенты накапливают мили, которые в дальнейшем могут обменять на авиабилеты, в том числе для полета за границу. Такие карты, как «Автокарта ВТБ24», «Карта впечатлений ВТБ 24», «Карта CASH BACK», позволяют вернуть до 5% от покупок на ваш счет при оплате покупок в определенной категории (рестораны и кафе, кинотеатры/театры, АЗС и т.п.) и 1% за любые покупки вне категории. Льготный период, который дает возможность беспроцентного пользования картой, - до 50 дней. Наиболее ходовой лимит карты – 100 тыс. рублей.