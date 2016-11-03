Бизнес-школу для студентов открывается на Дальнем Востоке

- Знания – это тот капитал, которым нужно делиться. Создание такой образовательной платформы направлено, в первую очередь, на реализацию программ бизнес-образования для молодежи, а также на сокращение разрыва в компетенциях выпускников и требованиях банка, - подчеркнул Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.