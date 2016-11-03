Более 1700 нарушений в отношении малого бизнеса было выявлено в Приморье

Так, органами прокуратуры Приморского края за истекший период 2016 года выявлено свыше 1700 нарушений законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, в целях устранения которых принесено 130 протестов, в суды направлено 11 заявлений, внесено 350 представлений, 165 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.