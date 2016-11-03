Британский летчик совершил экстренную посадку на Сахалине

«Я отправился в кругосветное путешествие, потому что я люблю летать. На своем самолете я лечу очень низко, не поднимаясь выше 3 тыс. м, чтобы посмотреть весь мир», - рассказал Колин Хейлс. По словам англичанина, во всех городах и странах, где он останавливается, его встречают очень тепло. Все необходимые для перелета вокруг планеты вещи путешественник возит с собой, в том числе палатку. Часто при остановках на маршруте он гостит у друзей, которые появляются благодаря его веб-сайту.