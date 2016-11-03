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Дачникам, огородникам и садоводам вменили нормы индивидуального жилищного строительства

3 ноября 2016, 15:20
Садовым некоммерческим товариществам (СНТ) и дачникам теперь нужен в обязательном порядке проект планировки территории

Садовым некоммерческим товариществам (СНТ) и дачникам теперь нужен проект планировки территории, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Этот документ подразумевает, чтобы по факту в СНТ были организованы все проходы для пожарной техники, была восстановлена вся инфраструктура, пожарные пруды. Единицы смогут этот документ сформировать. По стоимости это тянет уже на пару миллионов», - говорит Денис Владиславлев.

По его словам, этот документ сейчас требуют во всех инстанциях: от кадастровой палаты до органов местного самоуправления, в том числе пожарные, Ростехнадзор, СЭС, сетевые хозяйства. «Внутренняя организация тех или иных вопросов может браться по закону только оттуда. А скоро возникнут штрафы, когда надзорные органы не смогут проводить проверки ввиду отсутствия этого документа», - говорит Владиславлев.

По сути, дачникам, огородникам и садоводам вменили нормы индивидуального жилищного строительства, которых они никогда не придерживались. То есть де-факто все «амнистии», какие и были когда-то для владельцев недвижимости, у властей разом закончились.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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