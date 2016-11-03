Дальневосточники хотят использовать дармовые гектары под дачи

Досье «Золотого Рога»: В настоящее время программа «Дальневосточный гектар» находится на втором этапе и касается всех регионов Дальневосточного федерального округа. Этот этап был начат 1 октября, а сама программа была запущена с 1 июня и в ней принимали участие жители «пилотных» районов на Дальнем Востоке. С 1 февраля 2017 года в программе могут принять участие жители других регионов России.