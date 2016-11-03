Гарантийный фонд Приморского края снижает ставки

- Курс на снижение ставок Фондом обусловлен, прежде всего, непростой экономической ситуацией, в которой компаниям Приморского края приходится сейчас вести свой бизнес, - рассказывает исполнительный директор Гарантийного Фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР. - Экономический кризис стал причиной снижения рентабельности бизнеса большинства компаний - субъектов малого и среднего бизнеса. И Фонд, как инструмент государственной поддержки, не мог остаться в стороне от проблем предпринимателей. Для финансовой модели Фонда, в ситуации кратного увеличения объема выплат по сравнению с благополучными предшествующими периодами, снижение ставок и, как следствие, своей доходной части – решение не простое, но твердое и осознанное. Мы нашли резервы снижения наших операционных расходов в том числе для того, чтобы у предпринимателей появилась возможность получать нашу поддержку с минимальными для себя затратами.