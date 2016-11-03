"Гонконгский" грипп и вирус "Вирджиния" впервые выйдут на Россию

Этой зимой в Россию придет грипп, которого раньше в стране не было. Это два штамма — «гонконгский» грипп и вирус «Вирджиния». Пик заболеваемости ожидается в середине января будущего года. Об этом сообщил журналистам замглавы Минздрава Сергей Краевой. По словам специалистов, это два штамма вируса гриппа, которые раньше не были замечены на территории России. И в случае заражения болезнь будет протекать тяжелее, чем обычный грипп. Как защититься от новых вирусов? Говорит иммунолог, заведующий лаборатории НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, профессор Михаил Костинов. Как рассказал Михаил Костинов иммунолог, заведующий лаборатории НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, профессор, «вакцины, которые сейчас мы получаем и делаем среди населения, содержат эти штаммы. То есть, они защищают от этих двух разновидностей гриппа, которые раньше не встречались среди населения. Поэтому здесь паники не должно быть», пишет Business FM.