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"Гонконгский" грипп и вирус "Вирджиния" впервые выйдут на Россию

3 ноября 2016, 17:40
В случае заражения болезнь будет протекать тяжелее, чем обычный грипп

В случае заражения болезнь будет протекать тяжелее, чем обычный грипп

Этой зимой в Россию придет грипп, которого раньше в стране не было. Это два штамма — «гонконгский» грипп и вирус «Вирджиния». Пик заболеваемости ожидается в середине января будущего года. Об этом сообщил журналистам замглавы Минздрава Сергей Краевой. По словам специалистов, это два штамма вируса гриппа, которые раньше не были замечены на территории России. И в случае заражения болезнь будет протекать тяжелее, чем обычный грипп. Как защититься от новых вирусов? Говорит иммунолог, заведующий лаборатории НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, профессор Михаил Костинов. Как рассказал Михаил Костинов иммунолог, заведующий лаборатории НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, профессор, «вакцины, которые сейчас мы получаем и делаем среди населения, содержат эти штаммы. То есть, они защищают от этих двух разновидностей гриппа, которые раньше не встречались среди населения. Поэтому здесь паники не должно быть», пишет Business FM.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Приморье#Общество
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