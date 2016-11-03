Китай простерилизует Приморье

Предварительные вопросы по организации кластера обсуждались в ходе рабочего визита представителей Минвостокразвития в города Чэнду и Ухань (КНР) по приглашению Ассоциации производителей медицинской техники Китая (China Medical Device Association) и Laoken Medical Technology Co. В ближайшее время Ассоциации производителей медицинской техники Китая в Минвостокразвития России представят инвестиционную стратегию проекта с презентацией медицинского производственного и биомедицинского кластера в рамках ТОР «Надеждинская».