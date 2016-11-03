Консолидированный бюджет Приморья получил больше налогов

В консолидированный бюджет Приморского края за период с января по сентябрь поступило 58,5 млрд рублей, что на 13,4% (или на 6,9 млрд рублей) больше, чем в январе - сентябре 2015 года. Доходы краевого бюджета составили 45,9 млрд рублей, что на 13,3% больше поступлений января - сентября 2015 года. Доходы местных бюджетов составили 12,6 млрд рублей и в сравнении с девятью месяцами прошлого года увеличились на 13,8%, или на 1,5 млрд рублей. Плановые показатели местных бюджетов в целом исполнены на 106,9%.