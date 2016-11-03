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Консолидированный бюджет Приморья получил больше налогов

3 ноября 2016, 14:02
Ожидается, что общий объем поступлений в консолидированный бюджет Приморского края по итогам 2016 года достигнет 74 млрд рублей

Ожидается, что общий объем поступлений в консолидированный бюджет Приморского края по итогам 2016 года достигнет 74 млрд рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По данным управления Налоговой инспекции по Приморскому краю, по итогам девяти месяцев 2016 года в регионе отмечается тенденция к увеличению объема поступлений как в муниципальные бюджеты, так и в консолидированный бюджет региона.

В консолидированный бюджет Приморского края за период с января по сентябрь поступило 58,5 млрд рублей, что на 13,4% (или на 6,9 млрд рублей) больше, чем в январе - сентябре 2015 года. Доходы краевого бюджета составили 45,9 млрд рублей, что на 13,3% больше поступлений января - сентября 2015 года. Доходы местных бюджетов составили 12,6 млрд рублей и в сравнении с девятью месяцами прошлого года увеличились на 13,8%, или на 1,5 млрд рублей. Плановые показатели местных бюджетов в целом исполнены на 106,9%.

Ожидается, что общий объем поступлений в консолидированный бюджет Приморского края по итогам 2016 года достигнет 74 млрд рублей, что на 2,2% больше фактических поступлений 2015 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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