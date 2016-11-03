"Луч-Энергия" получил еще 35 млн рублей

«Из средств краевого бюджета будет перечислено 35 млн рублей. Уже в ближайшее время деньги поступят на счет клуба», – подчеркнул Павел Серебряков. Вице-губернатор также поблагодарил команду за результативную игру в нынешнем сезоне. «Считаю, что вы достойно представляете наш регион в Футбольной национальной лиге. Команда готова дать бой любому противнику и бороться за высокие места в турнирной таблице», – отметил Павел Серебряков.