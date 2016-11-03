Лучший почтальон Дальнего Востока работает во Владивостоке

Во Владивостоке 26 октября на конкурс «Лучший почтальон ДФО» собралось 9 человек со всех регионов ДВ. Чтобы выявить лучшего, почтальоны во время состязания прошли четыре этапа. Первый и второй - определили профессиональные знания в области доставки писем. На третьем этапе конкурсанты представили домашнее задание, которое состояло из рассказа о себе, и предлагали новаторские решения, чтобы повысить качество работы. Основные предложения – это работа в вечернее время и по субботам, создание SMS-оповещения среди жильцов домов и создание мобильных приложений.