zr.media
ГлавноеВсе новости

Лучший почтальон Дальнего Востока работает во Владивостоке

3 ноября 2016, 10:20
Конкурс профессионального мастерства "Лучший почтальон" традиционно проводится каждые два года во всех филиалах Почты России

Конкурс профессионального мастерства «Лучший почтальон» традиционно проводится каждые два года во всех филиалах Почты России совместно с Профсоюзом работников связи России. Он направлен на обмен опытом, повышение профессионального мастерства, поощрение лучших почтальонов и распространение передовых методов работы, пишет Деловая газета "Зололтой Рог".

Во Владивостоке 26 октября на конкурс «Лучший почтальон ДФО» собралось 9 человек со всех регионов ДВ. Чтобы выявить лучшего, почтальоны во время состязания прошли четыре этапа. Первый и второй - определили профессиональные знания в области доставки писем. На третьем этапе конкурсанты представили домашнее задание, которое состояло из рассказа о себе, и предлагали новаторские решения, чтобы повысить качество работы. Основные предложения – это работа в вечернее время и по субботам, создание SMS-оповещения среди жильцов домов и создание мобильных приложений.

«Часть из того, что предлагают, мы уже разрабатываем. Это говорит о том, что наши почтальоны не просто работают, но и думают о том, как улучшить нашу работу. Они все молодцы, сказали правильные вещи, и, естественно, мы ими воспользуемся», - прокомментировал конкурс Евгений ЕЛФИМОВ, председатель жюри, заместитель генерального директора ФГУП «Почта России».

Во время четвертого этапа почтальоны применили свои практические умения. Ведь именно почтальоны работают непосредственно с людьми независимо от места их проживания, доставляют клиентам почту и прессу, выполняют функции социального служащего. Кроме этого, конкурсанты приняли участие в мастер-классе по предоставлению актуальных для дальневосточников страховых продуктов.

Победителем конкурса стал почтальон из Владивостока Константин ДРОБИНКО. Ему предстоит представить макрорегион «Дальний Восток» Почты России в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства в Москве. Второе место - у почтальона из Белогорска Амурской области Валентины КУЛИЧЕНКО, третье – у почтальона из Вилючинска Камчатского края Татьяны ЛЫСЕНКО.

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. В структуру макрорегиона «Дальний Восток» Почты России входят девять филиалов и 2095 отделений. На одном из крупнейших предприятий страны трудятся около 5000 почтальонов и 3700 операторов почтовой связи.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Почта России#Кадровый вопрос#Приморье#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56