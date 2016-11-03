Незарегистрированные дома в Приморье будут сносить

Он рассказывает, с чем столкнулся один из клиентов его компании: «После того как он получил отказ из кадастровой палаты по декларации, он пошел получать градостроительный план земельного участка. Это первая стадия, связанная с получением разрешения на строительство. В ответ он получил отказ, к которому был приложен фотоплан — аэрофотосъемка его участка. И ему указали, что на его участке есть незарегистрированное строение. В результате чего он является нарушителем, и градостроительный план ему выдать не могут». По сути, считает Владиславлев, это означает, что дом надо сносить.