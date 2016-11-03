Правительство Сахалина совместно с АТБ откроет кредитную программу для малого бизнеса региона

Правительство Сахалинской области совместно с АТБ откроет кредитную программу для малого и среднего бизнеса региона под минимальную процентную ставку. Объем кредитной программы согласован на уровне 8 млрд рублей. После принятого на МВК положительного решения по проекту, 3 млрд рублей уже в этом году будут направлены «Корпорацией развития Сахалинской области» на увеличение уставного капитала АТБ. Вложенные средства станут источником финансирования предприятий малого и среднего бизнеса региона. Возврат средств и получение по ним дохода предполагается в 2020 году, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе банка.