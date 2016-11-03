Приморцев приглашают на мастер-класс корейских флористов

«Хоть наш цветок и без того популярен на нашем рынке, нет предела взаимоотношений. Цветок - это материал для реализации идей, полета фантазии, эстетики, творчества. Путем организации данного мероприятия мы даем возможность проявить себя в чем-то новом, создать свой шедевр!» - так поэтично говорят представители «Розепии» о своей акции. Кстати, владивостокцы уже оценили, какие замечательные композиции можно составить из букетных роз из Страны утренней свежести.