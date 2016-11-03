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Проект Check by Sberbank укрепит экономические связи между Россией и Китаем

3 ноября 2016, 19:00
Сбербанк запустил проект, направленный на развитие экономических отношений России и Китая.
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Банки

Сбербанк запустил проект Sbercheck.com, направленный на развитие экономических отношений России и Китая, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Сбербанк в рамках Китайской международной промышленной выставки CIIF-2016 представил проект, который упрощает китайским компаниям выход на российский рынок, ускоряет поиск новых партнеров и потенциальных клиентов среди компаний-резидентов РФ. Ресурс Check by Sberbank содержит и в режиме реального времени обновляет информацию более чем о 22 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

С его помощью пользователь может формировать базы по интересующим параметрам, проводить комплексную проверку компаний, оценивать их финансовую устойчивость и общую благонадёжность. В частности, ресурс содержит сведения об учредителях, финансовых показателях, балансах, исполнительных производствах, свидетельствах, лицензиях, аффилированности с другими организациями, заключенных госконтрактах, деятельности в качестве экспортера и импортера — весь массив данных, необходимых для принятия взвешенного решения о начале сотрудничества.

«Проект Check by Sberbank повышает прозрачность российского бизнеса, способствует увеличению торгового оборота и укреплению экономических отношений между Россией и Китаем», — прокомментировала запуск заместитель Председателя Правления Сбербанка Светлана Сагайдак.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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