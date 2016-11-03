Проект Check by Sberbank укрепит экономические связи между Россией и Китаем

С его помощью пользователь может формировать базы по интересующим параметрам, проводить комплексную проверку компаний, оценивать их финансовую устойчивость и общую благонадёжность. В частности, ресурс содержит сведения об учредителях, финансовых показателях, балансах, исполнительных производствах, свидетельствах, лицензиях, аффилированности с другими организациями, заключенных госконтрактах, деятельности в качестве экспортера и импортера — весь массив данных, необходимых для принятия взвешенного решения о начале сотрудничества.