В Хабаровском крае отловлена молодая конфликтная тигрица "Тихоня"

«Хищник появился с пятницы один раз, прошел по краю поселка. Тигр не бабочка, его шапкой не поймаешь. На него были выставлены ловушки, проверяли их через каждые три часа круглые сутки. Нас здесь работало четверо человек. В Солонцовом большинство сознательных граждан, но есть и несознательные, которые не привязывают своих собак, и те бегают по всему поселку, попадают в наши ловушки. Для того чтобы поймать тигра, домашних животных на улице быть не должно», – рассказал Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края.