WWF и Центр лесных наук Каталонии вместе с пчеловодами пытаются сохранить липовые леса Приморья

Семинар по недревесной лесной продукции состоялся 25-27 октября под Уссурийском в одном из живописнейших уголков Приморья, дающим полное представление о богатстве кедрово-широколиственных лесов - местах обитания амурского тигра и кладовой всевозможных полезностей леса. Его участниками стали порядка 50 человек: пчеловоды, в т.ч. члены созданного в 2015 году Союза пчеловодов Приморского края, лесопользователи-арендаторы, производители недревесной таежной продукции, специалисты Приморского НИИ сельского хозяйства и Приморской государственной сельскохозяйственной академии (ПГСХА), представители общественных инициативных групп, объединяющих производителей т.н. «недревески». Для каждого из них ценность леса сосредоточена не в древесине как таковой, а в многообразии пищевых и лекарственных растений, которые дает тайга и которые могут использоваться человеком на протяжении долгой жизни природного леса, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.