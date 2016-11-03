Жители Владивостока "воюют" с Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю

Жильцы жилого дома по ул. Александровича, 13 во Владивостоке стали заложниками ведомственной неразберихи. Не один год идет тихая война между жильцами этого дома и Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю, на балансе которого с 1975 года числится этот дом. Война, надо сказать, неравная. Жильцы считают несправедливой оценку стоимости услуг, выставляемую в счетах, так как фактически не получают их в полной мере. Люди забыли, что такое горячие батареи зимой или ремонт фасадов и протекающей крыши. Ведомство же настаивает на обратном, пишет Деловая газета "Золотой Рог".