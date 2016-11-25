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Студенты ДВФУ устроили День Добра для детского дома №2 г. Владивостока

25 ноября 2016, 14:17
24 ноября во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета состоялся День Добра

24 ноября во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета состоялся День Добра. Организовала его группа студентов Школы экономики и менеджмента. В благотворительной ярмарке приняли участие студенты и сотрудники ДВФУ, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Молодые люди разработали проект, привлекли спонсоров и устроили ярмарку, где каждый желающий смог что-то из одежды или игрушек передать для детского дома №2 г. Владивостока. В знак благодарности участники акции получали небольшое вкусное вознаграждение.

Для привлечения внимания к ярмарке были организованы интерактивные площадки с настольными и компьютерными играми, лотерея со сладкими призами и конкурсы с аниматорами в костюмах. В ходе акции собраны не только вещи, но более пяти тысяч рублей.

«День Добра – это только первый шаг в нашей деятельности, - рассказала корреспонденту «Золотого Рога» Лейла ОРУДЖОВА, одна из организаторов ярмарки. - Далее мы поедем в детский дом №2 г. Владивостока и отвезём всё, что было собрано и устроим развлекательную программу с играми».

Организаторы планируют сделать благотворительную ярмарку ежегодным событием и благодарят всех, кто принял в ней участие, поделившись частичкой своего добра.

Софья ПОДОШВЕЛЕВА. Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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