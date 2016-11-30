Большой Владивосток закрепился в Надеждинске

Пустующие земельные участки в районах края, прилегающие к границам Владивостока, стали все чаще использоваться застройщиками под строительные объекты. Высокая стоимость жилья в приморской столице, дефицит земельных участков, трудности с присоединением к сетям давно сделали владивостокский квадратный метр одним из самых дорогих в стране. Владивостокцы, стремясь решить жилищный вопрос, стали следовать примеру москвичей и селиться в городах-спутниках. Однако в отличие от московского строительного тренда компании, возводящие жилье, этот спрос потребителей не уловили, продолжая активно цепляться за черту города, открывая строительные площадки на пустырях и сопках. Тем не менее отдельные компании-застройщики уверенно направились осваивать новые территории. Их главные конкурентные преимущества - это цена и отдаленность от Владивостока. Последнее особенно важно, поскольку подразумевает хорошую экологию. Отсутствие выбросов ТЭЦ, автомобильных выхлопов, зеленые зоны стали теми дополнительными стимулами, которые толкают граждан к решению приобрести квартиру за пределами Владивостока. Между тем выбор новостроек у потенциальных покупателей невелик. Так, основные из них условно можно разделить по зонам Заря - Артем, Де-Фриз – Вольно-Надеждинск. Самым ожидаемым проектом для многих стала «Солнечная долина». Застройщик предлагал современный комфортабельный квартал к востоку от трассы М-60, в поселке Трудовое, площадью 400 гектаров. Микрорайон рассчитан на 600 тысяч квадратных метров жилья, из которых 90% будут эконом-класса. В общей сложности «Солнечная долина» рассчитана на проживание около 10 тысяч семей. Распиаренный проект, в котором цена квадрата должна была стать в районе 35 тыс. рублей, пока остался на бумаге. Строительство фактически так и не началось. Одна из основных причин - отсутствие финансирования, ведь основными инвесторами должны были выступать дольщики. Реанимировать стройку могло бы подписанное на ВЭФ соглашение с администрацией Приморского края о намерениях реализации данного проекта. Намерение есть, а денег на стройку нет. Поэтому тем, кто надеялся прикупить квадратный метр по столь привлекательной цене, можно искать другие варианты. Однако поиск жилья в пределах 35 тыс. рублей за квадрат даже за пределами Владивостока будет затруднен. Большинство новостроек города Артема стартуют с 47 тыс. руб./кв. м и выше. По такой цене квартиры предлагает, например, жилой комплекс «Светлогорье». Часть домов уже построена, следующие два дома в отделе продаж застройщика, компании «Турмалин ДВ», обещают возвести уже весной 2017 года. Правда, в настоящий момент работы находятся на стадии котлована. Покупателям предлагается заключать договоры по схеме долевого участия. Весьма рискованной на сегодняшний день. Высотные дома в ЖК «Артемовские высоты» не заметить сложно. Застройщик - МЖСК «Варяг» - возводит три 24-этажных монолитно-каркасных дома. В каждом - по 200 квартир. При этом в первом доме стоимость квадратного метра была весьма демократичной - от 49 тысяч рублей, а во втором - уже в районе 60 тысяч, что сравнимо с ценами во Владивостоке. Например, в жилом комплексе, который компания возводит в 71-м микрорайоне Владивостока. Поэтому для тех, кто из соображений экономии присматривает жилье за пределами Владивостока, «Артемовские высоты» явно не вариант. От 8 млн рублей обойдется приобретение дома в поселке «Новая Земля». Это проект компании «Домоцентр», которая уже почти десять лет развивает в Приморье систему клубных поселков. Компания приобрела земельный участок в районе села Прохладного и начала масштабное строительство домов по типовым и индивидуальным проектам. За эти деньги покупатель получает участок земли (7 или 10 соток) в собственность, на котором ему построят дом по одному из проектов компании. Дома возводят из бруса или по каркасной технологии. Плюсом является подключение ко всем сетям. В планах строительство нормальной дороги. Минусов нет, за исключением того, что это жилье для людей с достатком выше среднего. Вариант хороший, но не для тех, кто пытается найти квадрат подешевле. В то же время в 10 минутах езды от клубного поселка «Новая Земля» возводится новый жилой комплекс «Надеждинское полесье». Два построенных монолитно-каркасных дома уже привлекают внимание тех, кто задумывается о покупке жилья. Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в администрации Надеждинского района, на этой площадке застройщик возведет 9 многоквартирных домов. Все дома монолитно-каркасные, площадь квартир – от 36 до 100 кв. м, планировка свободная. Стройка началась летом, и через месяц первые два дома уже будут сданы. Сегодня в них уже идут отделочные работы, заливаются полы в квартирах, монтируются пластиковые окна и двери. Отличительными особенностями этого комплекса можно назвать хорошую экологию микрорайона, транспортную доступность, в квартирах обустроены большие лоджии. Строительство ведется полностью на средства заказчика. Компания-подрядчик заявила, что проблем с финансированием нет, поэтому дольщиков привлекать не будут. Застройщик уже получил подключение к воде и электроэнергии. Но главное конкурентное преимущество этого комплекса - цена. Во Владивостоке такие квадраты будут стоить около 70-100 тыс. рублей в зависимости от района и этажности, в Артеме стоимость квадрата в аналогичных домах обойдется в 60 тыс. рублей и более, а новом комплексе – около 40 тыс. Так что будущие жильцы, возможно, будут не только из Владивостока, но и из Артема. Досье "Золотого Рога": В среднем по Владивостоку квадратный метр в квартирах, расположенных на средних этажах, стоит 98 723 рубля (+1,29% к предыдущему месяцу), на последних этажах - 93 465 рублей, на первом и цокольном - 89 524 рубля. Квадратный метр в квартирах, расположенных в кирпичных домах стоит 98 840 рублей (+0,39% к предыдущему месяцу), в панельных – 92 511 рублей, в деревянных – 61 034 руб./кв.м. В домах-новостроях на первичном рынке Владивостока средняя стоимость квадрата в сентябре 2016 года составила 78 326 рублей (+5,80 руб./кв. м к предыдущему месяцу). Ценовой ориентир в 40 тыс. за квадрат - это практически показатель программы «Жилье для российской семьи». Кстати, ее участники, не попавшие в заветные списки дольщиков комплекса «Снеговая Падь комплекс Д», также смогут рассчитывать на решение жилищного вопроса. Там желающих приобрести квадрат за 35 тыс. рублей было почти 4 тыс. человек, причем половина из них - это те, кто фактически проживает за пределами Владивостока. Планируется, что продажи начнутся в ближайшее время, при этом в офисе компании-застройщика акцентировали внимание, что реализовываться будут квартиры только в тех домах, что уже построены. На первых этажах предусмотрены помещения под магазины и организации, оказывающие бытовые услуги. План благоустройства предполагает большую площадь озеленения, детские площадки и хоккейную коробку, кроме того за счет большой придомовой территории у жителей не будет проблем с парковкой транспорта. Важным преимуществом «Надеждинского полесья» для молодых родителей станет собственный детский сад на 120 малышей. Подъезд к новому комплексу будет осуществляться с трех сторон: с федеральной трассы перед Надеждинском, из поселка Нового и из Вольно-Надеждинского. В проекте - строительство дороги с твердым покрытием. Соседствовать с микрорайоном будут только коттеджи, которые до недавнего времени стояли здесь в гордом одиночестве. Возведение этого микрорайона - тенденция сегодняшнего дня. В ближайшее время застройщики будут искать свободные земельные участки с возможностью завода на них в дальнейшем технических условий. Десять подобных проектов могут ликвидировать дефицит качественного жилья по демократичным ценам 35-45 тыс./кв. м. Того самого - доступного, о котором мечтают тысячи жителей Владивостока. Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.